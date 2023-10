Der VfB Sangerhausen gewinnt in der Fußball-Verbandsliga in Ilsenburg 1:0 und sammelt wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Janek Hetke sorgt für Entscheidung.

Sangerhausen/MZ - Am 5. Oktober feierte Maik Bemmann seinen 39. Geburtstag. Nur zwei Tage später machte sich der mit allen Fußballwassern gewaschene Routinier im Tor des Fußball-Verbandsligisten VfB Sangerhausen selbst das schönste Geschenk. Er hielt im Punktspiel seiner Elf in Ilsenburg bravourös und hatte so einen großen Anteil am 1:0-Auswärtserfolg seines Teams.