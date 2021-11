Sangerhausen/MZ - Einbrecher sind in der Mühlgasse in Sangerhausen in ein Abstellhäuschen eingestiegen, das von den Anwohnern genutzt wird. Die Täter stahlen daraus mehrere Elektrofahrräder, teilt die Polizei dazu mit.

Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden aufgenommen.