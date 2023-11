Mit Blumenstrauß für die Wirtin Einzingen feiert 30-jähriges Bestehen der Seniorennachmittage der Diakonie

Die Diakonie bietet seit 30 Jahren Veranstaltungen in Sangerhausen und in neun Dörfern für Senioren an. Auch in Einzingen sind die Nachmittage abwechslungsreich und gut besucht.