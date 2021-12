Einbruch in Garage in Sangerhausen: Diebe stehlen Rasentraktor und Moped

Sangerhausen/MZ - In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in eine Garage in Sangerhausen eingebrochen. Diese befindet sich im Garagenkomplex Wilhelm-Koenen-Straße. Die Täter entwendeten ein Moped der Marke MZ, einen Rasentraktor, einen Komplettsatz Sommerreifen und weiteres Fahrzeugzubehör. Wie die Polizei weiter mitteilt, bemerkten Zeugen in Tatortnähe einen Pkw mit Kyffhäuser-Kennzeichen. Ob der Wagen mit der Tat in Zusammenhang steht, ist zur Zeit aber noch nicht klar, heißt es weiter.