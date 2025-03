Der Bewohner eines Hauses in Sangerhausen hat am frühen Mittwochmorgen einen Einbrecher überrascht. Dieser schlug ihm gegen den Kopf und floh dann ohne Beute.

Angriff in Sangerhausen

Sangerhausen. - Am frühen Mittwochmorgen ist ein Mann in Sangerhausen von einem Einbrecher angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bemerkte der 35-jährige Bewohner eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses, dass in den Räumen im Erdgeschoss eingebrochen wurde.

Die Geräusche hätten darauf hingedeutet, dass sich noch mindestens ein Täter im Haus befand, so die Polizei. Der Mann sei dann auf einen Unbekannten getroffen. Dieser habe ihn sofort angegriffen und am Kopf verletzt.

Daraufhin sei der Täter geflüchtet, vermutlich mit einem bereits bereitstehenden Fahrzeug. Mögliches Diebesgut hatte der Täter an der Grundstücksgrenze zuvor bereits hingelegt, nahm es bei der überstürzten Flucht nicht mit.

Der Verletzte sei zunächst von Angehörigen und dann von Rettungskräften medizinisch versorgt worden. Die Ermittlungen zu der Tat laufen.