Einbrecher verursachen hohen Sachschaden in Rottleberöder Kita und Schule

Einbruch in die Kindertagesstätte Thyrakids, die zugehörige Küche und in die Grundschule in Rottleberode.

Rottleberode/MZ

Böse Überraschung: Unbekannte sind am Wochenende in die Rottleberöder Kindertagesstätte Thyrakids, die zugehörige Küche und in die Grundschule gewaltsam eingedrungen und haben erheblichen Sachschaden angerichtet. „Der Sachschaden ist bestimmt viel höher als der Wert der Beute“, schätzt Gudrun Dittmar, die Leiterin der Kindertagesstätte. Der Einbruch sei noch am Sonntagabend festgestellt worden, als die Inhaberin der Küche mehrere Waren aus der Tiefkühlung holen wollte, wie Dittmar sagt. Vermutlich dürfte den Einbrechern in die Hände gespielt haben, dass die Gebäude untereinander verbunden sind.

Zwar hätten - zum Glück! - im Bereich des Kindergartens alle Innentüren offen gestanden, so dass sie nicht aufgebrochen wurden. Doch im Schulhaus seien alle Räume verschlossen gewesen und die Türen mit Gewalt aufgehebelt worden. Nicht genug damit, hätten die Einbrecher außerdem mehrere Schlüssel mitgehen lassen. „Deshalb mussten bei uns im Kindergarten ein paar Schlösser ausgetauscht werden“, sagt Gudrun Dittmar. Wie hoch der Sachschaden insgesamt ausfällt, dazu liegen bisher keine Informationen vor. Das wird sich wohl erst beziffern lassen, wenn alle Schäden behoben sind.

Wie Polizeisprecherin Stefanie Rilk sagt, habe die Polizei Spuren gesichert. Der oder die Unbekannten hätten auf ihrem Beutezug mehrere Räume durchsucht: „Entwendet wurden mehrere Getränkekästen und Zigaretten.“ Nähere Einzelheiten könne sie nicht mitteilen, so die Sprecherin, weil das erst noch Gegenstand der Ermittlungen sei. Einbrüche in Kindertagesstätten kommen öfter vor, mitunter zum großen Kummer der Jüngsten, wenn ihre Zimmer verwüstet werden oder Spielzeug verschwindet. Erst vor wenigen Wochen hatten Unbekannte die Kindertagesstätte in der Hospitalstraße in Berga heimgesucht. Auch dort wurden Räume und Schränke durchsucht, offenbar aber nichts entwendet, wie die Polizei mitteilte. Dennoch war auch in der Bergaer Einrichtung mit etwa 2.500 Euro ein erheblicher Sachschaden zu verzeichnen. (mz/Helga Koch)