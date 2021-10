Einbrecher schlagen in Stolberg und Sangerhausen zu

Sangerhausen/Stolberg/MZ - Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Hotel in Stolberg eingestiegen. Die Täter durchsuchten dort mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Sachschaden: etwa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren.

Einbrecher scheitern am Tresor

Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Firma in Sangerhausen eingestiegen. Die Täter wollten dort mit einem vor Ort aufgefundenen Trennwerkzeug einen Tresor aufbrechen, was aber nicht gelang. Dennoch wurde laut Polizei erheblicher Schaden angerichtet. Dieser wird vom Revier mit etwa 8.000 Euro angegeben.