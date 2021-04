Drei zehnte Klassen in Roßla bis kurz vor der Prüfung in Quarantäne

Nach positivem Corona-Test einer Lehrkraft mussten die Abschlussklassen in Roßla in Quarantäne. Die endet einen Tag vor der ersten schriftlichen Prüfung.

An der Sekundarschule in Roßla befinden sich derzeit drei 10., zwei 6., eine 9. und die Hälfte einer 5. Klasse in Quarantäne.

Roßla

Quarantäne - das gefürchtete Wort mit Q hat für die drei zehnten Klassen der Sekundarschule Roßla zurzeit einen ganz besonderen Schrecken. Bis zum 26. April dürfen die Schüler ihr Zuhause nicht verlassen. Am 27. April sollen sie die erste große Abschlussprüfung im Fach Deutsch schreiben, nur zwei Tage später steht die schriftliche Abschlussprüfung in Englisch an.

Ausgerechnet in den letzten beiden Wochen vor dem Prüfungsstart werden sie also keinen Präsenzunterricht mehr gehabt haben. „Sie bekommen Aufgaben und versuchen, sich untereinander zusammenzuschalten und auszutauschen“, sagt Ingo Nießen, stellvertretender Elternsprecher der 10c. Digitale Konferenzen, bei denen sich die ganze Klasse mit dem Lehrer zusammenschaltet, gebe es nicht.

Quarantäne in Roßla geht auf positiv geteste Lehrkraft zurück

Die Eltern sorgen sich um den Schulabschluss ihrer Kinder. Und sie äußern Unverständnis für das Vorgehen des Gesundheitsamtes in diesem Fall. Die Quarantäne geht auf den positiven Test einer Lehrkraft zurück, die am 12. April zuletzt in Roßla unterrichtet hat. Am Donnerstag, dem 15. April, seien die Klassen noch normal zum Unterricht erschienen und hätten sich den freiwilligen Selbsttests unterzogen. Alle seien negativ gewesen, sagt Ingo Nießen. Und in der Klasse seines Sohnes hätten auch alle Schüler mitgetestet. „Sie halten sich an alle Vorschriften, auch mit Masken und Abstand, weil sie wissen, dass es um ihren Abschluss geht“, so Nießen.

Im Lauf des Donnerstags sei dann die Quarantäne verhängt worden. Für den darauf folgenden Montag, 19. April, forderte das Gesundheitsamt alle betroffenen Schüler dringend auf, an einem PCR-Test auf dem Schulgelände teilzunehmen. „Es wurde aber gleich dazu erklärt, dass das Ergebnis die Quarantäne nicht verkürzt“, berichtet Nießen. Deshalb seien zu diesem Test nicht alle angereist. Jene, die getestet wurden, seien ebenfalls negativ gewesen. Sie vorzeitig aus der Quarantäne zu entlassen lehne das Gesundheitsamt jedoch ab. Auch alle Versuche der Schulleitung hätten nichts gebracht.

„Was wir nicht verstehen können: Schüler, die sich an alle Hygieneregeln gehalten haben, werden genau so behandelt wie jemand, der sich an gar nichts gehalten hat“, sagt Nießen. Zumal das Gesundheitsamt in einem ähnlichen Fall am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen anders entschieden habe. Dort sei die Quarantäne für Zwölftklässler aufgehoben worden mit der Begründung, dass die Hygieneregeln eingehalten worden seien.

Roßla als Problem für das Gesundheitsamt?

Das Gesundheitsamt des Landkreises bleibt unterdessen bei seiner Festlegung: Die Quarantäne endet am 26. April. Roßla werde zurzeit zu einem großen Problem für die Behörde, sagt Kreis-Pressesprecherin Michaela Heilek. „Irgendjemand erzählt dort den Leuten, wenn man einen negativen PCR-Test hat, dürfte man die Quarantäne verlassen. Das ist aber falsch“, so Heilek. Das Ganze führe zu großer Verunsicherung und zu zahlreichen Rückfragen. Auch eine Arztpraxis habe sich schon beim Gesundheitsamt gemeldet, weil Leute aus der Quarantäne heraus in der Sprechstunde aufgetaucht seien.

Der Fall der Zwölftklässler am Scholl-Gymnasium sei anders gelagert gewesen. „Die Dauer des engen Kontakts ist entscheidend. Die Fälle werden genau recherchiert, da muss man auf das Gesundheitsamt vertrauen“, sagt Heilek. Am Landesschulamt Sachsen-Anhalt hat man unterdessen einen vergleichbaren Fall bereits mit der Bitte um Klärung an den Pandemiestab der Landesregierung übergeben, sagt Pressesprecher Tobias Kühne.

Prinzipiell könnten Schüler natürlich auf die Nachschreibetermine ausweichen, wenn Quarantäne-Anordnungen mit den eigentlichen Prüfungsterminen kollidieren. An der Sekundarschule Roßla habe man sich jetzt dafür entschieden, die regulären Termine zu nutzen. Nicht zuletzt, weil es bei einer Verhinderung beim Nachholtermin keine weitere Chance mehr gebe. Die Entscheidung werde von den Elternvertretern mit getragen. Auch bei Inkrafttreten der so genannten Bundesnotbremse könnten die Abschlussklassen an die Schulen zurückkehren. Die verbleibende Zeit solle intensiv genutzt werden, um die Schüler gut auf die Prüfung einzustellen. (mz/Grit Pommer)