Besonderes Projekt gestartet Digitale Meise begeistert Kinder - Sangerhäuser Kita verbindet Technik mit Natur

Mit einem in der Region einzigartigen Projekt werden die Jungen und Mädchen der Kita Löwenzahn in Sangerhausen an Natur und moderne Technik herangeführt. Warum die Idee sogar mit einem Preis prämiert wurde.