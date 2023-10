Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Marita P. (Name geändert, d. Red.) aus Sangerhausen ist aufgebracht, und wie! „Ende August hat es angefangen“, sagt sie. „Ich hatte einen größeren Nelkenstrauß zum Sterbetag meines Vaters aufs Grab gebracht, kurz darauf war der Strauß fort.“ Ein Weilchen später habe sie Alpenveilchen aufs Grab gepflanzt. „Erst war eins rausgerissen, dann noch zwei“, fährt sie fort. „Was sind das für Menschen, die so was machen?“ Frau P. hat es der Friedhofsverwaltung gemeldet und die Diebstähle bei der Polizei angezeigt. „Ich will Aufmerksamkeit dafür und sensibilisieren“, sagt sie.