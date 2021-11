Sangerhausen/MZ - Vom Gelände einer Firma in der Fritz-Himpel-Straße in Sangerhausen haben Diebe vier Klapp-Elektrofahrräder entwendet. Die Polizei hat das Diebesgut in einem angrenzenden Gebüsch gefunden. Der Wert der Räder beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.