Die „Süßen Pumpies“ in Sangerhausen kümmern sich 24 Stunden am Tag um ein Organ

Sangerhausen/mz. - Der Name klingt lustig, dabei hat er einen ernsten Hintergrund. „Die süßen Pumpies“ in Sangerhausen haben sich nach einem Gerät benannt, das ihnen das Leben mit einer unheilbaren Krankheit ermöglicht. Die Mitglieder haben Diabetes Typ I. Durch eine krankhafte Immunreaktion ist ihre Bauchspeicheldrüse geschädigt und kann kaum oder gar kein Insulin mehr produzieren, das der Körper aber für die Verarbeitung von Zucker braucht. Eine Insulinpumpe versorgt die Betroffenen über einen aufgeklebten Zugang in der nötigen Dosis mit dem lebensnotwendigen Hormon.