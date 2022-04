Die Pforten werden geschlossen: Welche Bilanz das Sangerhäuser Impfzentrum zieht

Das Impfzentrum in der Mammuthalle in Sangerhausen schließt Ende September seine Pforten. Wie die Bilanz ausfällt und wie künftig immunisiert wird.

Sangerhausen/MZ - Äußerlich wird sich ab Freitag, 1. Oktober, nicht viel verändern an der Mammuthalle Sangerhausen. Das Schild am Eingang mit dem Wappen des Landkreises und dem Hinweis darauf, dass sich hier das Impfzentrum des Kreises befindet, wird allerdings fehlen. Denn die Zeit des Impfzentrums ist mit Anbruch des Oktobers abgelaufen. Dies war keine Entscheidung des Landkreises allein, sondern vielmehr eine auf Landesebene. Was bleibt, sind achteinhalb Monate Impfungen gegen das Coronavirus.