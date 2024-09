Als Ein-Mann-Unternehmen gegründet, beschäftigt Thomas Klaube in seinem Familienbetrieb mittlerweile 45 Menschen. Die Firma besteht an diesem Freitag genau 20 Jahre.

Thomas Klaube in seiner Schonsteinfegermontur. Am Freitag dieser Woche ist er 20 Jahre selbstständig.

Sangerhausen/MZ. - Gefeiert wird am Freitag dieser Woche in der Sangerhäuser Hüttenstraße. Mit einem Oktoberfest in der firmeneigenen Betriebshalle begeht das Sangerhäuser Unternehmerehepaar Peggy (43) und Thomas Klaube (44) mit den Mitarbeitern ein Jubiläum des gemeinsamen Familienbetriebs. Am 20. September 2004 als Ein-Mann-Unternehmen gegründet, besteht ihre Firma Sangerhäuser Dienstleistungen seit mittlerweile 20 Jahren.