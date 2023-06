Am Samstag, 17. Juni., wird in Sangerhausen zur 21. Nacht der offenen Kirchen eingeladen. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik.

Sangerhausen/MZ - Am Samstag, 17. Juni, wird in Sangerhausen zur 21. Nacht der offenen Kirchen eingeladen. Diese steht wieder ganz im Sinne der Ökumene in Sangerhausen. „Jede Kirchengemeinde hat wieder ein besonderes Programm vorbereitet“, erläutert Klemens Niemann, Pfarrer an den evangelischen Kirchen Sankt Jacobi und Sankt Ulrich. „Dabei stehen die Musik, Wege in die Zukunft und die Hoffnung des christlichen Glaubens im Fokus.“

Rätsel zu den Versen

Der mehrstündige Rundgang durch die Gotteshäuser der Stadt Sangerhausen beginnt traditionell um 17 Uhr in der Neuapostolischen Kirche, Weinbergstraße 1 (an der Erfurter Straße). Hier soll der ökumenische Projektchor die Gäste mit Chormusik auf den Spaziergang einstimmen.

Anschließend wird ab 18 Uhr im Gemeindezentrum der evangelisch Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) in der Kylischen Straße 14 zu einem Psalm-Parcours eingeladen. „Im Mittelpunkt steht der Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte...“, erläutert Christine Hildebrand von der Gemeinde. An mehreren Stationen gibt es Rätsel zu den Versen des Psalms. „Man kann den Psalm auch gemeinsam spielerisch erleben.“

Ausstellung von ukrainischer Künstlerin wird gezeigt

Die abendliche Wanderung führt anschließend in die Herz-Jesu-Kirche in die Mogkstraße. Ab 19 Uhr zeigt die Katholische Gemeinde die Bilderausstellung „Weg in die Zukunft“ der ukrainischen Künstlerin Anastasia Kostanko. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von August Jansch.

Der Weg führt die Kirchenpilger anschließend in die Marienkirche. Hier sorgt die Selbständig Evangelisch Lutherische Gemeinde (SELK) ab 20 Uhr mit einem Imbiss für die Stärkung von Leib und Seele.

Musik und Ballade

Ab 21 Uhr werden die Besucher in der Kirche Sankt Ulrich erwartet. Für die evangelische Kirchengemeinde ist es ein Höhepunkt im Festjahr. Denn das älteste Bauwerk der Stadt feiert in diesem Jahr sein 900-jähriges Jubiläum. Mit ihrem Programm „Lieder an den Mond“ unterhalten Lisa Marie Endrejat (Gesang) und Martina Pohl (Klavier).

In der Jacobikirche am Markt ist dann um 22 Uhr die „Ballade zur Nacht“ zu hören. Sprecher ist Oskar Wenschuh. Um 22.45 Uhr erschallt als Abschluss festliches Glockenläuten.

Die Gotteshäuser öffnen ihre Türen jeweils eine halbe Stunde vor Beginn des jeweiligen Programms. „Dass Kirche einladend ist, dafür stehen die geöffneten Türen an diesem Abend“, sagt Pfarrer Klemes Niemann und freut sich auf viele Besucher. In den vergangenen Jahren wurde das Angebot der Nacht der offenen Kirchen von den Sangerhäusern und Besuchern aus nah und fern immer gern genutzt.