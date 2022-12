Schloss Wallhausen bot schönes Ambiente für Weihnachtsmarkt

Die Wallhäuser bekamen bei der Neuauflage ihres Weihnachtsmarktes viel geboten. In Sangerhausen pausierte das Publikum nach dem Advent in den Rosenhöfen.

Auf beiden Höfen des Wallhäuser Schlosses tummelten sich am Samstag zum Weihnachtsmarkt hunderte Besucher. An den zahlreichen Ständen gab es nicht nur wärmende Getränke und Naschereien.

Wallhausen/Sangerhausen - Hufgetrappel und klingende Glöckchen: Am Samstagnachmittag kam der Weihnachtsmann in der Kutsche nach Wallhausen. Im Schloss hatten die Vereine des Ortes einen Weihnachtsmarkt organisiert, der hunderte Besucher aus nah und fern in und um das historische Gebäude anlockte.