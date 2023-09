So sieht das Schieferhaus im Wippraer Ortskern aus der Luft aus.

Wippra/MZ - Erst am vergangenen Sonntag waren etwa 300 Besucher im Schieferhaus im Wippraer Ortskern. Zum „Tag des offenen Denkmals“ informierten sie sich über den Baufortschritt in dem Gebäude, das im Jahr 1380 erbaut wurde und somit das älteste in dem Sangerhäuser Ortsteil ist. „Es soll von einem Lost Place zu einem Lieblingsort werden“, wie Klaus Feick sagt.