Corona-Tests an Schulen sorgen für Quarantänewelle

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Die flächendeckenden Selbsttests, die in der vergangenen Woche an den Schulen durchgeführt wurden, haben im Landkreis Mansfeld-Südharz eine ganze Reihe von Corona-Infektionen aufgedeckt. „Die Schulen haben sich zum Hotspot des Infektionsgeschehens entwickelt“, sagte Kreis-Pressesprecherin Michaela Heilek am Dienstag. Als neue Fälle gelten dabei nur solche, bei denen ein positiver Schnelltest anschließend auch durch einen PCR-Test bestätigt worden ist.

Ausgehend von einem Kinderheim in Stolberg, seien gleich mehrere Einrichtungen betroffen: die Kindertagesstätte Stolberg, der Schulteil Kelbra des Scholl-Gymnasiums, die Förderschule und die Schule des Christlichen Jugenddorfs in Sangerhausen und die Sekundarschule Roßla. In Roßla müssen sich Schüler einer 5. Klasse in Quarantäne begeben, die am 6. und 8. April im Präsenzunterricht waren. Das teilte der Landkreis noch am Dienstag über die Warn-App Biwapp mit.

Infektionsfälle habe es auch an den Grundschulen Erdeborn, Ahlsdorf, Schloßplatz Eisleben und an der Naturgrundschule Heiligenthal sowie an der Sekundarschule und am Gymnasium Hettstedt, in einer Kita in Allstedt und in einer Tageskinderpflege in Wansleben gegeben. Für Dienstag meldete das Sozialministerium Sachsen-Anhalt unterdessen für Mansfeld-Südharz 36 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Inzidenzzahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt jetzt bei 197,12. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist um vier auf 170 gestiegen. (mz/ Grit Pommer)