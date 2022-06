Corona-Lockerungen: Welches Fazit die Händler und Kunden in Sangerhausen ziehen

In Sangerhausen sind viele gleich am Dienstagvormittag zum Einkauf ohne Test und Termin unterwegs. Innenstadt und Helmepark deutlich belebter.

Sangerhausen - Dienstagvormittag, Göpenstraße. Gut, es ist Markttag. Trotzdem scheint die Sangerhäuser Innenstadt spürbar belebter, als man sie aus den vergangenen Wochen kannte. Sachsen-Anhalt hat seine Corona-Eindämmungsverordnung deutlich gelockert. In Landkreisen, in denen der Inzidenzwert stabil unter 100 liegt und die Bundesnotbremse nicht mehr greift, dürfen alle Läden wieder öffnen - ohne Termin und ohne Test. In Sangerhausen sind die Geschäfte am Dienstag also offen. Und die Leute kommen - und kaufen.

Einkaufen in Sangerhausen ohne Corona-Test

„Super“, sagt Susanne Tacke auf die Frage, wie es läuft. Bei ihr im Markenmodegeschäft schauen sich gerade zwei Kundinnen um. Sie haben sich am Eingang mit ihren Kontaktdaten und der Uhrzeit in eine Liste eingetragen und Masken aufgesetzt. Mehr ist zurzeit nicht nötig. „Das Terminshopping hatten nicht viele wahrgenommen - zu umständlich“, berichtet Tacke. Dass man nun einfach so wieder in die Läden kann hat auch Renate Kroggel an diesem Vormittag nach draußen gelockt. MS-Mode hatte ihr eine Nachricht aufs Handy geschickt. Jetzt will sie sich einfach umschauen, sagt die Rentnerin. „Das ist mal wieder was Schönes, dass man einen Einkaufsbummel machen kann.“

Dass das jetzt wieder ohne Test und Termin möglich sein soll konnte mancher zuerst gar nicht glauben. „Einige standen erst mal in der Tür und haben gefragt: Brauchen wir einen Termin?“, erzählt Michael Hess, in dessen Spielwarengeschäft sich an diesem Vormittag mehrere Kunden umschauen. Gemessen an der Quadratmeterzahl dürften maximal 30 rein. Kein Problem. „So voll wird es höchstens mal in der Vorweihnachtszeit“, sagt Hess.

„Ich habe gerade ein halbes Vermögen für Kindersachen ausgegeben“

Er ist froh, dass er sein Geschäft noch rechtzeitig vor dem Kindertag öffnen kann. Auch bei ihm wurde das Shoppen mit Termin, das eine Zeit lang möglich war, kaum angenommen. Spontan reinschauen und stöbern ist eben doch was ganz anderes. Sabine Bromberg freut sich über die Möglichkeit so sehr, dass sie gleich für ihre zweijährige Enkelin einkaufen ist. „Ich habe gerade ein halbes Vermögen für Kindersachen ausgegeben“, erzählt sie und zeigt den vollen Einkaufsbeutel. Jetzt schaut sie im Spielzeugladen nach Kleinigkeiten für die Mädchenhandtasche. Eine Bürste und einen kleinen Spiegel hat sie schon gefunden.

„Ich hoffe, dass auch die Kollegen das alles überleben“, sagt Hess, der während des Lockdowns hauptsächlich übers Internet verkauft hat. Er weiß: Die Modegeschäfte hat es schwer getroffen.

Bei Ernstings Family in der Kylischen Straße läuft es am Dienstag „mehr als gut“, freut sich Andrea Schäffner, die an der Kasse einen vollen Einkaufskorb nach dem anderen abarbeitet. „Wir sind froh, dass kein Test mehr nötig ist“, sagt sie. Dass man seine Daten eintragen muss lasse zwar manchen an der Tür abwinken und wieder gehen. Viele nehmen es aber in Kauf, um endlich wieder mit direktem Blick auf die Ware einkaufen zu können.

Angst vor nächstem Lockdown

Gerade bei Kindersachen ist der Bedarf groß. Manche Kleinen haben in dem halben Jahr des zweiten Lockdowns glatt zwei Größen zugelegt. „Ich habe für meinen Jüngsten Sandalen und Schuhe gekauft und einiges gleich auf Vorrat bis zum Herbst“, erzählt Franziska Schulze im Gewerbegebiet Helmepark, wo am Dienstag ebenfalls alle Geschäfte wieder offen sind. Schulze traut dem Frieden noch nicht und fürchtet, dass es mit dem Beginn der kälteren Jahreszeit wieder neue Beschränkungen geben könnte. Vorerst ist sie froh, dass Einkaufen wieder ein bisschen einfacher ist. „Wir sind vor Kurzem umgezogen und mussten alles, was wir brauchten, bestellen und abholen“, erzählt sie. Am schlimmsten sei der Lockdown aber für die Kinder.

Holger Putz kommt derweil mit seiner Frau und einem Paar frisch erstandener Turnschuhe aus der Deichmann-Filiale. Dass die Läden zwischen Click & Meet und der Wiederöffnung jetzt noch mal ganz dicht waren hat er gar nicht so richtig mitbekommen. Irgendwann kann man da ja auch den Überblick verlieren. Nun jedenfalls hat er ein schönes Schnäppchen gemacht. Vollkommen ist das Glück dadurch nicht: „Man wünscht sich das zurück, wie es früher war - einfach in den Laden gehen und nichts weiter.“ (mz)