Bürgermeisterwahl in Südharz: Bürger fühlen den Bewerbern auf den Zahn

Das Dorfgemeinschaftshaus in Hayn war gut gefüllt. Das Interesse, die Kandidaten kennenzulernen, war groß.

Hayn/MZ - Um es vorwegzunehmen: So ernst, wie die vier Südharzer Bürgermeister-Kandidaten teils schauen, verlief die Vorstellungsrunde am Dienstagabend in Hayn nicht. Pointierte Antworten und schlagfertige Entgegnungen lockerten die Atmosphäre durchaus auf.