Buntes Programm für alle Altersgruppen zum Saisonende in Sangerhäuser Rosarium

Sangerhausen/MZ - Der Blick auf die Wetter-App ist bei Heiko Leßmann in diesen Tagen Routine. „Für Sonntag ist schönes Wetter angesagt, die Sonne soll scheinen“, freut sich der Sprecher der Rosenstadt GmbH. Und das Wetter soll schon mitspielen beim Saisonabschluss in Europas größtem Rosengarten in Sangerhausen. Damit dieser gelingt, ist erneut viel geboten - für alle Altersklassen. Die Jüngsten könnten sich sicherlich am ehesten mit dem Basteln und Schnitzen von Kürbissen anfreunden. Das soll 13 Uhr beginnen und kann, wie der Großteil der Veranstaltung an diesem Tag auch, im Schlechtwetter-Fall im Glashaus stattfinden. Betreut wird das Geschehen vom Madhouse.

Für die Experten der Rosenzucht oder einfach nur Interessierte, geht es schon etwas früher am Tag los. 11 Uhr startet die Rosen- und Hagebuttenführung, die zuzüglich zum Eintritt noch einmal vier Euro kostet. Deswegen bittet der Veranstalter hierbei um eine Voranmeldung in der Touristinformation. 14 bis 16 Uhr wird es dann musikalisch. Dann ist es an den Original Salzbacher Musikanten, die Parkbesucher mit zünftiger Blasmusik im Bereich des Haupteinganges zu unterhalten. Auch das Blaskonzert kann im Notfall ins Glashaus verlegt werden. Wenn es am Nachmittag langsam dunkel wird, schlägt die Stunde der Kleinsten. Ab 17 Uhr setzt sich für die jüngsten Besucher, unter den musikalischen Klängen des Hettstedter Fanfarenzugs und angeführt von der Sangerhäuser Rosenprinzessin Julia II., der traditionelle Laternenumzug durch das Europa-Rosarium in Bewegung.

Für den Saisonabschluss im Europa-Rosarium gelten die regulären Eintrittspreise in Höhe von sechs Euro für Erwachsene, Kinder haben freien Eintritt. Ab 16.30 Uhr und bis maximal 18 Uhr gilt dies für alle Besucher. „Wir freuen uns auf viele Besucher und wollen so einen schönen Ausklang der Saison feiern“, sagt Heiko Leßmann. Am letzten offiziellen Öffnungstag bietet das Rosarium schon seit Jahren immer wieder ein herbstliches Programm für Jung und Alt. Ab November kommt man ins Rosarium dann kostenlos rein.

›› Kontakt Tourist-Information: Am Rosengarten 2a, Tel. 03464/1 94 33, E-Mails gehen an info@sangerhausen-tourist.de.