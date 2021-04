Breitenstein sagt dem Leerstand von Häusern den Kampf an

Breitenstein

Für René Schröder (Einzelbewerber), seit knapp zwei Jahren Ortsbürgermeister in Breitenstein, ist es eine der größten Herausforderungen: etwas gegen den drohenden Leerstand vieler Häuser zu tun. Doch er hat Ideen, wie die Breitensteiner - und nicht nur sie allein - dieses Problem anpacken könnten. Dazu will Schröder ein Leerstandskataster nutzen.

Der demografische Wandel trifft Breitenstein besonders hart. 1993 hatte das Dorf 579 Einwohner, jetzt sind es noch rund 400. Die Entwicklung könne dazu führen, schildert der Ortsbürgermeister, dass in den nächsten Jahren weitere Häuser an die nächste Generation entweder weitergegeben würden oder aber leer stünden. Denn schon jetzt gibt es einige Grundstücke, die nicht mehr bewohnt sind, auf denen die Häuser Schaden nehmen und sich Wildwuchs auf den Grundstücken breit macht.

Liste von leerstehenden Häusern in Breitenstein soll erstellt werden

„Es besteht die Gefahr, dass wir als Ort immer kleiner werden und viele Häuser verfallen könnten“, stellt Schröder fest. Doch er hat auch eine Idee: „Um diesem Trend entgegenzuwirken, möchten wir ein Leerstandskataster erstellen.“ Damit könnte künftigen Interessenten, die mit dem Kauf eines Hauses oder eines Grundstücks liebäugeln, geholfen werden, sich für Breitenstein als neues Zuhause zu entscheiden. „Unser Ort benötigt neue Menschen, die sich in Breitenstein wohlfühlen“, unterstreicht Schröder. Am besten lasse sich das Vorhaben umsetzen, wenn bekannt sei, welche Häuser leer stehen und auch veräußert werden könnten. Schröders richtet deshalb einen Appell an die Einwohner: „Bitte unterstützt mich dabei und informiert mich, welche Häuser leer stehen und auch veräußerbar sind.“ Dann lasse sich eine genaue Übersicht erstellen.

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille, denn außerdem müsse das Dorf im nördlichen Mansfeld-Südharz mehr Bekanntheit erlangen. Dazu will der Ortsbürgermeister vor allem das Internet und die sozialen Medien nutzen. Und sollten potenzielle Kaufinteressenten Kontakt zum Ortschaftsrat oder der Gemeinde Südharz aufnehmen, müssten sie gleich an die richtigen Ansprechpartner vermittelt werden.

Werbung für den Ort im Internet und den sozialen Medien

Das aktuelle Geschehen rund um die Corona-Pandemie und steigende Mieten in den Städten dürften ohnehin dazu beitragen, dass manche Familie ihre Zukunftspläne überdenkt - und vielleicht ändert. Davon ist Schröder überzeugt: „Aktuell wollen immer mehr Menschen und Familien aus den Städten zurück in die ländlichen Bereiche ziehen.“ Sie wünschten sich Ruhe, Naturverbundenheit und die Chance für ihre Kinder, dass sie frei aufwachsen könnten. „Genau das alles bietet Breitenstein“, sagt Schröder.

Der Ort biete viele Vorzüge, nicht nur die Ruhe oder die Nähe zur Natur. Es gibt die Kindertagesstätte „Eichhörnchen“. Demnächst wird ein Funkmast die Mobilfunkversorgung verbessern. Noch in diesem Jahr soll eine neue Trinkwasserleitung gebaut werden. In wenigen Jahren werden die öffentliche Kanalisation und der Anschluss ans Klärwerk nach Straßberg folgen. All das, was Breitenstein zu einem lebenswerten Ort macht, gelte es nach außen zu tragen, sagt Schröder. Er sieht das als gemeinsame Aufgabe für sich, den Ortschaftsrat und die Einwohner. Es gelte, das Dorf für künftige Generationen zu erhalten. (mz/Helga Koch)