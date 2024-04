Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Roßla/MZ. - Das Jahr 2023 wird auf denkwürdige Weise in die Geschichte der Roßlaer Feuerwehr eingehen. Denn es endete, wie Wehrleiter Lars Wiechert zur Jahreshauptversammlung sagte, „mit dem längsten Einsatz in der Geschichte der Feuerwehr – 130 Stunden non stop“ im Kampf gegen das Hochwasser. Wobei zu erwähnen wäre, dass die Roßlaer Wehr seit nunmehr über 160 Jahren besteht.