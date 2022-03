Benefiz-Konzert für die Ukraine in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Wie kann man Menschen helfen, die wegen des Krieges in der Ukraine aus ihrem Zuhause flüchten und alles zurücklassen mussten? In Sangerhausen wurde darauf auch eine musikalische Antwort gefunden. Am kommenden Samstag, 19. März, findet ab 17 Uhr in der Jacobikirche ein Benefizkonzert statt, teilt Kreiskantorin Martina Pohl mit. Gestaltet wird es vom Gesangstrio „Chantissimo“, in dem neben Pohl auch Lisa Marie Endrejat und Ulrike Großhennig mitwirken, sowie von Albrecht Börner an der Violine und dem Evangelische Posaunenchor.

Erlös geht in die Flüchtlingshilfe

Der Abend steht unter dem Motto „Imagine“. Der berührende Titel von John Lennon über den Traum von einer grenzenlosen und friedfertigen Welt wird natürlich zu hören sein, ebenso Klezmermusik und vieles mehr, macht Pohl neugierig auf das musikalische Programm.

Der Erlös soll über das Gustav Adolf Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland direkt an Kirchgemeinden in der Ukraine sowie in Polen, der Slowakei und Ungarn gehen, die zurzeit Flüchtlinge aufnehmen und versorgen. Die Unterstützung für ukrainische Kriegsflüchtlinge ist beim Gustav Adolf Werk zurzeit das Spendenprojekt des Monats.