Beim Hotelbrand in Eindhoven vor 50 Jahren kam ein Sangerhäuser HFC-Spieler ums Leben - Ein Mitstreiter erinnert sich

Beim Brand des Eindhovener Hotels ?Silbernes Seepferdchen? kamen am 28. September 1971 insgesamt 20 Menschen ums Leben.

Sangerhausen/MZ - Am Dienstag (28. September) jährt sich die Brand-Katastrophe des Halleschen FC in Eindhoven zum 50. Mal, als das Teamhotel der Mannschaft ausbrannte. Eines der 20 Todesopfer damals war der Sangerhäuser HFC-Spieler Wolfgang Hoffmann, ein hoffnungsvolles Fußballtalent, am Anfang seiner Laufbahn.