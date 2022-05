Sangerhausen/MZ - Jahrzehntelang wurde über das Projekt immer wieder geredet. Jetzt geht es los. Seit wenigen Tagen steht am sogenannten „Goldenen Saal“ im Südflügel des Neuen Schlosses ein Baukran und es gibt dort die ersten vorbereitenden Arbeiten. Das scheunenartige Gebäude im Innenhof des Amtsgerichts wird für deutlich über vier Millionen Euro zum Ratssaal und zur multifunktionalen Begegnungsstätte umgebaut, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Projekt hatte in den vergangenen Monaten aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Baukosten erneut für Diskussionen gesorgt. Der zuständige Sanierungsausschuss hatte sich aber mehrheitlich dazu entschieden, an dem Vorhaben festzuhalten.