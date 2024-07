In der Sangerhäuser Ulrichkirche wird die alte Schwerkraftheizung entfernt. Wie die Kirchengemeinde bei der Finanzierung unterstützt werden kann.

Bauarbeiten in der Sangerhäuser Ulrichkirche

Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt

Blick in das Kirchenschiff der Ulrichkirche in Sangerhausen.

Sangerhausen - Ein Löwenkopf mit einem korrodierten Eisenhaken. Der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Karl-Heinz Miltenberger schaut skeptisch auf das Fundstück in seiner Hand. „Man würde es eher in einem Bad verorten“, sagt er. „Aber hier?“ Er steht im Altarraum der Ulrichkirche in Sangerhausen.