Erneuerbare Energien Boom der Balkonkraftwerke in MSH und wo der Kreis noch landesweit Spitze ist

Im Landkreis Mansfeld-Südharz erleben Photovoltaikanlagen einen Boom. Damit steigt auch die erzeugte Energie in der Region an. In einer Hinsicht ist MSH sogar landesweit Spitze.