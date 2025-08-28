Starkregen hat in der Nacht einen Bahnübergang in Roßla in Sachsen-Anhalt überspült. Die Gleise sind gesperrt. Betroffen sind Verbindungen zwischen Halle und Kassel. Es fahren Notbusse.

Die Gleise sind laut der Deutschen Bahn (DB) derzeit voll gesperrt. Im Personenverkehr betroffen sind ausschließlich Verbindungen von Abellio, so eine DB-Sprecherin.

Bahn-Verspätungen durch Schlamm im Südharz

Auf den Verbindungen Halle-Kassel und Halle-Leinefelde (RE8/RE9) sowie Sangerhausen-Heiligenstadt (RB57) kommt es aktuell zu Verspätungen, sagte ein Abellio-Sprecher. Seit 8.30 Uhr verkehren demnach Notbusse zwischen Sangerhausen und Nordhausen. Diese pendelten ständig zwischen beiden Bahnhöfen, einen festen Fahrplan gebe es nicht, hieß es weiter. Zuvor kam es zu Ausfällen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die Deutsche Bahn in der Nacht bei den Aufräumarbeiten unterstützt, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Mansfeld-Südharz. Mittlerweile sei der Einsatz beendet.

Aktuell sei keine Prognose möglich, wann die Gleise wieder freigegeben werden können, so die DB-Sprecherin. Auch sei derzeit unklar, ob der Güterverkehr von der Streckensperrung betroffen ist.