Bei einem Feuer im Südharzer Ortsteil Roßla ist am Mittwochabend hoher Sachschaden entstanden. Drei Menschen mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Was bisher bekannt ist.

Auto, Wohnmobil und Carport gehen in Flammen auf

Der lichterloh brennende Carport in der Roßlaer Bäckergasse.

Roßla - Großeinsatz für die Feuerwehr im Südharzer Ortsteil Roßla: Gegen 18.30 ist am Mittwochabend in der Bäckergasse des Ortes aus noch nicht geklärter Ursache ein Pkw auf einem Privatgrundstück in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug stand unter einem Carport.