Ausstellung „Sportstadt Sangerhausen“ soll Leistungen der Sportler in den Fokus rücken

Die Vorbereitungen für die neue Ausstellung im Sangerhäuser Spengler-Museum laufen bereits. Im Fokus dabei: die Sportarten in Sangerhausen und den Ortsteilen.

Die Ausstellung soll im Spengler-Museum in Sangerhausen über die Bühne gehen.

Sangerhausen/MZ - „Sportstadt Sangerhausen.“ Unter diesem Motto soll im Juli 2023 im Spengler-Museum der Kreisstadt eine Ausstellung über die Bühne gehen, die Sportlerinnen und Sportler aus der Stadt und ihren Ortsteilen, die in den vergangenen Jahren ihre Heimatstadt mit besonderen Leistungen in den Blickpunkt rückten, vorstellen will.