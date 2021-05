Aus für Geldautomat schlägt hohe Wellen

Riestedt - - Helmut Schmidt lässt nicht locker: Riestedts parteiloser Ortsbürgermeister hat sich jetzt in einem „Bürgerbrief“ direkt an Landrätin Angelika Klein (Linke) gewandt, die auch Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse Mansfeld-Südharz ist. In dem Schreiben spricht er sich im Namen der Sparkassenkunden und der 1.200 Riestedter erneut gegen die Schließung des Selbstbedienungspavillons der Sparkasse im Ort aus und fordert Klein auf, ihr Veto gegen das Vorhaben einzulegen.

„Eine Schließung kann nicht gewollt sein und in der Kürze schon gar nicht. Soweit mir bekannt ist, ist die finanzielle Versorgung der Bevölkerung eine Pflichtaufgabe der Sparkasse,“ heißt es in dem Schreiben. Der Pavillon in der Alten Hauptstraße, in dem sich ein Geldautomat befindet, soll bereits am kommenden Montag, 17. Mai, dicht gemacht und dann abgerissen werden.

Sparkasse: Bargeldloses Bezahlen nimmt stark zu

Die Sparkasse Mansfeld-Südharz führt für ihren Schritt eine zu geringe Nutzung und die hohen Kosten an, um die verschlissene Technik und den Pavillon zu erneuern. Sie hatte dafür alles in allem eine Summe von insgesamt knapp 50.000 Euro angegeben. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Sprecherin Carola Frisch.

Fakt sei aber, Münzen und Scheine verlören nicht erst seit der Corona-Pandemie an Bedeutung. Dafür würden bargeldlose Bezahlformen stetig zunehmen - auch außerhalb des Online-Handels. Deshalb sei am eher abgelegenen Standort in Riestedt die Zahl der Transaktionen extrem gesunken.

Schmidt hält dagegen: Die Sparkasse müsse an ihre Kunden im Ort denken. „Welche Rolle spielen sie?“, fragt er. In Riestedt leben auch viele ältere Bürger. Und nicht jeder habe jemanden, der ihm Geld mitbringen könne.

Großes Einzugsgebiet

Schmidt betont, er habe Sparkassenvorstand Annett Görlich bereits mitgeteilt, dass er vehement gegen die Schließung ist, sei aber auf taube Ohren gestoßen. Ohne den Automaten des kreiseigenen Geldinstituts existiert in Riestedt nur noch ein Geldautomaten der Sangerhäuser Volksbank. Einen Supermarkt, in dem man an der Kasse Geld abheben kann, gibt es in dem Ortsteil von Sangerhausen nicht.

„Riestedt ist ein Dorf mit Zukunft“, sagt der Ortschef. „Wir haben viel Gewerbe, 14 Vereine, eine Kita, eine Grund- und eine Sekundarschule, einen Arzt, einen Zahnarzt, eine Apotheke, eine Fleischerei und einen Hofladen.“ Das Einzugsgebiet sei sehr groß.

„Menschen aus Emseloh, Blankenheim, Beyernaumburg und anderen Orten kommen nach Riestedt zum Automaten.“ Darunter seien viele Eltern, die ihre Kinder in die Schule bringen oder Patienten, die den Arzt aufsuchen. „Ich bin viel im Dorf unterwegs und beobachte, dass der Automat gut angenommen wird.“

Landkreis bedauert Einschränkungen für Bürger

Schmidt schreibt auch von großem Ärger im Ort über die Entscheidung der Sparkasse. Es herrsche Unzufriedenheit und Unverständnis. Viele Bürger, mit denen er gesprochen habe, hätten ihn gefragt, was das für ein Service sei und angekündigt, die Bank zu wechseln. Auch für ihn stelle sich die Frage: „Sind wir auf dem Dorf noch wichtig?“, schreibt er. Der Ortschef fügt bitter hinzu: „Zur Eingemeindung nach Sangerhausen waren wir es.“

Die Pressestelle der Kreisverwaltung teilte auf Anfrage mit, der Landkreis habe auf die Entscheidungen der Sparkasse keinerlei Einflussmöglichkeit, gleichwohl bedauere der Kreis, dass das Aus für den Automaten Einschränkungen für die Bürger mit sich bringe.

Kreissprecherin Michaela Heilek fügte hinzu: „Es ist richtig, dass Landrätin Frau Dr. Klein Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse MSH ist“. Klein sei aber derzeit im Urlaub. (mz)