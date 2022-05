Auf Wertstoffhöfen in MSH kann bald auch mit Karte gezahlt werden

Sangerhausen - Gute Nachricht für Bewohner des Landkreises: Wer nicht mehr Benötigtes auf den drei Wertstoffhöfen in MSH abgeben will und dafür bezahlen muss, soll das künftig auch ohne Bargeld tun können. Nach Bürgerbeschwerden will der Landkreis jetzt die Zahlung per Karte auf den Höfen in Sangerhausen, Hettstedt und im Eisleber Ortsteil Unterrissdorf möglich machen. Das kündigte der Landkreis auf Anfrage der MZ an.

