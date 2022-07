Ärztin in Sangerhausen nimmt Mutter mit zwei Kindern aus der Ukraine auf

Wie es die Familie in die Rosenstadt verschlagen hat. Landkreis Mansfeld-Südharz prüft zurzeit dreistellige Zahl von angebotenen Privatunterkünften.

Petra Wein mit Ilia Smyrnov, seiner Schwägerin Tatjana und ihren Töchtern Darisa und Alexandra in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - In Sicherheit. Zwei Worte, deren wahren Wert man kaum ermessen kann, wenn man im beschaulichen Mansfeld-Südharz lebt. Tatjana Smyrnova und ihre Töchter Darisa (1,5) und Alexandra (14), haben bis vor Kurzem in Saporoshez gewohnt, einer Stadt in der ukrainischen Verwaltungsregion Cherson, nur einige Kilometer weg von der Front.