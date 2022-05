Ärger um Müllabfuhr in Oberröblingen - Entsorger PreZero bedauert Vorfall und will Mitarbeiter sensibilisieren

Streit über die Wertstoffabfuhr in Oberröblingen. Entsorger PreZero bedauert Vorfall und will Mitarbeiter sensibilisieren.

Oberröblingen/MZ - Roswitha Kümmling-Parker aus dem Sangerhäuser Ortsteil Oberröblingen ist auf den Entsorger PreZero derzeit nicht gut zu sprechen. Grund ist ein Problem, das beim Abholen der Gelben Säcke entstanden ist, in denen sogenannte Leichtverpackungen gesammelt werden. Kümmling-Parker sagt, sie habe die Gelben Säcke am Montagabend dieser Woche ordentlich an der Sammelstelle vor ihrem Haus abgestellt, habe aber am Dienstagmorgen feststellen müssen, dass ein Sack offenbar beim Hochnehmen von den PreZero-Arbeitern zerrissen ist. Der Sack sei dann von den Arbeitern einfach wieder hingeworfen und liegengelassen worden. „Es ist einfach eine Frechheit“, so Kümmling-Parker.