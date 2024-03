Streichung als Kassenleistung Apotheker berichten: Spielt Homöopathie in Manfeld-Südharz eine Rolle?

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will Homöopathie als Kassenleistung streichen. Was eine Ärztin und Apotheker aus dem Kreis dazu sagen, und welche Rolle Globuli und Co. dort spielen.