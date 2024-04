Seit 1903 hat die Königin der Blumen - die Rose - ein ganz besonderes Reich: das Rosarium in der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen. 1993 erhielt es den Titel „Europa-Rosarium“.

Heute gibt es in keiner anderen Rosensammlung auf der Welt eine größere Menge und Vielfalt an Rosen. Auf 13 Hektar Gelände wetteifern 8700 Rosenarten und -sorten in rund 80.000 Rosenpflanzen aus allen Ländern der Welt, allen Zeitepochen und allen Duft- und Farbnuancen um die Bewunderung der Gäste.



Auch die Wildrosensammlung ist mit 500 Arten die weltweit größte ihrer Art. Ebenso einzigartig ist die Sammlung von 850 Kletterrosen, deren üppige Blüte ab Juni dem Park ein einzigartiges prachtvolles Aussehen verleiht. Nicht zuletzt ziehen die „Schwarze Rose“ und die „Grüne Rose“ Gäste aus aller Welt in dieses duftende und blühende Paradies, in dem sie inmitten der Millionen Rosenblüten Entspannung suchen, die betörenden Aromen der Rosen intensiv wahrnehmen oder die Gestaltung des eigenen Gartens planen können.

Mehr als 300 verschiedene heimische Gehölze und dendrologisch wertvolle Exemplare aus der ganzen Welt machen das Rosarium auch zu einem bedeutenden Arboretum.

Rund um die Rose dreht sich alles im riesigen Sortiment des Gartentraumladens.

Auch zertifizierte Rosen aus dem Europa-Rosarium sind gefragte Mitbringsel.

Per Online-Shop www.rosenkiste.de lassen sich inzwischen viele Wünsche erfüllen.

Rosenbogen im Europa-Rosarium Foto: Europa-Rosarium

Ab 28. Juni gehen die Werke zahlreicher bildender Künstler aus dem In- und Ausland im Europa-Rosarium eine ganz besondere Symbiose mit der Rosenpracht ein: Es ist die Zeit der jährlichen Open-Air-Ausstellung „Rose trifft Kunst“! Deren Höhepunkt ist die abschließende Illumination des Parks am 24. August zum „Lichterglanz im Rosenpark“.

Eine Vielzahl von Veranstaltungen verschiedenster Art lädt während der gesamten Saison zum Kulturgenuss im besonderen Ambiente des Rosengartens ein.

Die historischen Straßen und Gassen der mehr als 1030 Jahre alten Berg- und Rosenstadt Sangerhausen sind mehr als nur eine Stippvisite wert. Auch an den denkmalgeschützten Bauten entfalten viele Rosen ihre Pracht.

Dominiert wird das Stadtbild von der mächtigen 144m hohen pyramidenförmigen Abraumhalde des Kupferschieferbergbaus „Hohe Linde“.

Förderturm des EZB Foto: ErlebnisZentrum Bergbau

Gut verbinden lässt sich der Besuch des Europa-Rosariums mit einem Ausflug in das ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode.

Mittels des ältesten in Betrieb befindlichen stählernen Schachtfördergerüstes Deutschlands und der Original-Fördermaschine gelangen die Gäste mit dem Förderkorb 283m nach unter Tage zur Grubenbahn. Mit dieser geht es ca.1000m weiter bis in ein ehemaliges Abbaufeld, in dem die Geschichte des Kupferschieferbergbaues in einmaliger Realität und Ursprünglichkeit zu erleben ist!

Neben den 75minütigen Standardführungen bieten 4 – 8stündigeTouren unter Tage in den Altbergbau und in die Schlotten unvergessliche spannende Eindrücke.

Rosenstadt Sangerhausen GmbH

Tourist-Information am Rosarium

Am Rosengarten 2a

06526 Sangerhausen



Tel.: 03464 19433

Fax: 03464 589815

E-Mail: [email protected]

www.sangerhausen-tourist.de

Öffnungszeiten des Europa-Rosariums:

Mai, September, Oktober Täglich von 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Juni – August Täglich von 9:30 Uhr bis 19:00 Uhr