Anlässlich der Deutschland-Tour: Sangerhausen plant Fahrrad-Aktionstag im August

Sangerhausen/MZ - Am 27. August gibt es ein sportliches Großereignis in Sangerhausen. Die Deutschland-Tour, Deutschlands größtes Radrennen, macht Station in der Berg-und Rosenstadt. Nach jetzigem Stand sind 132 nationale und internationale Radsportgrößen aus 22 Teams bei der Profirundfahrt am Start, die über 727 Kilometer von Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern nach Nürnberg in Bayern führen wird.

Sangerhausen als Etappe der Deutschland-Tour

Sangerhausen ist Startort der zweiten Etappe. Diese beginnt in der Kylischen Straße und führt auf 185 Kilometern zum Zielort Ilmenau in Thüringen. Damit hat die Berg- und Rosenstadt Sangerhausen elf Jahre nach den deutschen Straßenradmeisterschaften wieder die Fahrradelite zu Gast. Wie Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) jetzt ankündigte, beginnt um 11 Uhr an dem Freitag der offizielle Teil der Veranstaltung auf dem Marktplatz. „Beim Einschreiben der Fahrer auf der Bühne vor dem Rathaus gibt es für die hoffentlich zahlreichen Zuschauer die Möglichkeit, die Stars des Radsports aus nächster Nähe zu sehen“, sagte er.

Gegen 12.20 Uhr erfolge dann in der Kylischen Straße der Start des Fahrerfeldes in Richtung Ilmenau. Doch damit sei der Tag nicht beendet: Die Stadt wolle das Großereignis auch nutzen, um generell Werbung für das Fahrradfahren zumachen. Ab 13 Uhr lade die Stadt deshalb auf dem Marktplatz sowie dem Parkplatz Innenstadt Süd (Marktsüdseite) zu einen Tag rund um das Fahrrad ein. Bereits jetzt geplant sind dazu unter anderem ein Radrennen und weitere Aktionen für Kinder. Diese würden begleitet und organisiert vom Kreissportbund Mansfeld-Südharz und dem Verein „madhouse“, der sich in Sangerhausen um die Jugendarbeit kümmert. Geplant seien weiterhin Vorführungen des Radballsportvereins 2004 Sangerhausen sowie zahlreiche weitere Attraktionen wie Hüpfburgen und auch ein sogenannter Bungee Run.

Thema Fahrradsicherheit im Fokus

Strauß sagte: „Sowohl der Allgemeine Deutsche Fahrradclub als auch das Polizeirevier Mansfeld-Südharz und die Kreisverkehrswacht werden an diesem Tag mit Informationsständen vor Ort sein.“ Mit verschiedenen Fahrradsimulatoren, Reaktionstests und diversen anderen Aktionen vor Ort solle den Besucherinnen und Besuchern besonders das Thema Fahrradsicherheit vermittelt werden. Ein ähnlicher Fahrradtag, damals noch in Kooperation mit dem Fahrradhersteller Sachsenringbike, hatte bereits vor einigen Jahren stattgefunden. Er war damals auf große Resonanz gestoßen.