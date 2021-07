Altstadtfest in Sangerhausen findet - trotz Corona-Pandemie - statt

Sangerhausen/MZ - Die Plakate sind gedruckt, das Programm steht. Sven-Bolko Heck, der Veranstalter des Sangerhäuser Altstadtfestes, sagt: „Vom 3. bis 5. September wird wieder in Sangerhausen gefeiert - trotz Pandemie.“ Man müsse zwar durch die Corona-Verordnungen einige Einschnitte hinnehmen. Das Flair in der Geschäftsstraße werde wahrscheinlich fehlen. Heck geht aber davon aus, dass das verkraftbar sein wird, zu ändern sei es ohnehin nicht.

Erstmals seit dem Sachsen-Anhalt-Tag vor fünf Jahren werde es wieder zwei große Bühnen im oberen Bereich der Stadt geben: Sie sollen am Markt und auf dem benachbarten Parkplatz Innenstadt Süd stehen. Heck verspricht: „Tolle Bands sind geplant.“ Es werde spanisches und irisches Flair, kubanische Rhythmen bis hin zu Musik aus den 1990er Jahren, der Zeit der „Backstreet Boys“, geben. So treten die „Backstreet's Backs“, mit ihrer Covershow am Freitagabend auf der Bühne am Markt auf. Zur gleichen Zeit gibt es spanischen „Flamenko-Rock“ mit der Band „Soltores“ auf der Bühne auf dem Parkplatz, bevor dort die Discjockeys „Garcia“ und „Börschi“ dem Publikum einheizen werden.

Fahrgeschäfte und Konzerte zum Kobermännchenfest in Planung

Ein Höhepunkt am Samstag werde der Auftritt von „Quo Time“, einer Status-Quo-Coverband sein. Neben der Musik soll der Schaustellerplatz in der Külz-Straße Besucher locken. „Autoscooter, Free Fall, Kettenflieger und viele andere Fahrgeschäfte werden für glänzende Kinderaugen sorgen“, sagt Heck und fügt hinzu: „Wir sind froh, das wir eine Lösung für die Region geschaffen haben.“ Das Altstadt fest, das sonst auch Kobermännchenfest heißt, ist eines der größten Feste im Südharz. Da es diesmal kleiner ausfällt, wird für diese Auflage nur der Name „Altstadtfest“ verwendet.

›› Für das Fest gibt es eine neue Internetseite. Sie ist zu finden unter: www.altstadtfest-sangerhausen.de