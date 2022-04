Altes Hospital in Sangerhausen hat neuen Besitzer - Wie er den Verfall aufhalten will

So sieht das alte Hospital derzeit aus. Es soll nun gerettet werden.

Sangerhausen/MZ - Die Fenster kaputt, der Großteil der umliegenden Gärten verwildert: Seit Jahrzehnten steht das denkmalgeschützte Fachwerkhaus ungenutzt in der Gegend. Viele Sangerhäuser sprechen von einem Schandfleck. Jetzt könnte es aber an dem früheren Hospital des Stifts Sankt Julian nahe des Helme-Parks einen Neuanfang geben. Denn das aus dem 18. Jahrhundert stammende Haus und das zugehörige knapp 7.400 Quadratmeter große Grundstück haben kürzlich bei einer Versteigerung in Berlin den Besitzer gewechselt.