Sangerhausen/MZ - Die gute Nachricht vorab: Beim Feuer, was am Montagabend in einem alten Lokschuppen Am Schlag ausgebrochen ist, wurde niemand verletzt. Und die Leitstelle konnte schon vor 19.30 Uhr melden: Die Feuerwehr habe alles unter Kontrolle.

Im Einsatz waren nach MZ-Informationen 50 Feuerwehrleute aus Sangerhausen, Wettelrode und Gonna. Die Brandursache ist noch unklar.