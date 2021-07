Allstedts Hauptamtsleiterin geht Ende März in den Ruhestand

Allstedt/MZ - In der Verwaltung der Einheitsgemeinde Allstedt ist eine Schlüsselposition neu zu besetzen. Ende März nächsten Jahres geht die Amtsleiterin und stellvertretende Bürgermeisterin Andrea Kögel in den Ruhestand. Ihre Stelle hatte die Stadt bereits im Mai im Amtsblatt ausgeschrieben und Ende Mai als Bewerbungsfrist festgesetzt. Im Juni wurde die Ausschreibung dann ein zweites Mal veröffentlicht - nun mit Frist bis zum 18. Juni.

Stadtrat entscheidet über Besetzung der Stelle

Fünf Interessenten haben sich beworben, sagte Kögel jetzt auf MZ-Anfrage. Aber nur drei hätten von ihrer Ausbildung her die Voraussetzungen erfüllt. Für die Stelle im höheren nichttechnischen Dienst in der allgemeinen Verwaltung braucht man laut Ausschreibung einen Hochschulabschluss als Diplomverwaltungswirt oder Bachelor of Arts Public Management oder aber einen Abschluss als Verwaltungsfachwirt im Beschäftigungslehrgang B II.

Die drei Interessenten mit den nötigen Voraussetzungen wurden zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. In dieser Runde saßen der Bürgermeister, Kögel selbst, ein Vertreter des Personalrats und jeweils ein Vertreter aus allen Stadtratsfraktionen. Am 2. August soll der Rat in nicht öffentlicher Sitzung über die Besetzung der Stelle entscheiden. Die soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen, damit Nachfolgerin oder Nachfolger sich bis Ende März 2022 einarbeiten können.

Engagement und Berufserfahrung erwünscht

Zu den Aufgaben von Kögel gehört neben der Organisation der Verwaltung und der Wahlen auch die Verwaltung der Grundschulen und Kindertagesstätten, das Kommunal-, Orts- und Satzungsrecht, die Arbeit mit Stadtrat, Ort-schaftsräten und Ausschüssen, die Koordinierung des IT-Bereichs und die Umsetzung des Datenschutzes. Zudem kann sie als Standesbeamtin einspringen.

In der Ausschreibung wurden für diese Schaltstelle der Verwaltung Organisations- und Verhandlungsgeschick, Verantwortungsbereitschaft und Entscheidungsfreude sowie überdurchschnittliches Engagement gewünscht. Zudem sollten Bewerber mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Kommunalver- waltung mitbringen. Allstedt würde Kögels Nachfolger gern im Beamtenverhältnis einstellen, wenn die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.