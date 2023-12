Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ. - Die Verwaltung der Einheitsgemeinde Allstedt soll sich energischer darum bemühen, dass Betreiber von Windrädern und Photovoltaikanlagen regelmäßig Geld an die Kommune abgeben. Das hat Stadtratsmitglied und Bürgermeisterkandidat Daniel Kirchner (Wählergruppe Freiwillige Feuerwehr) in der Ratssitzung am Montagabend in einer Informationsvorlage gefordert, die Teil der Tagesordnung war.