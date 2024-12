Stadtrat vergibt Aufträge im Umfang von 335.000 Euro. Was mit dem Geld alles passieren soll.

Allstedt/MZ. - Im neuen Jahr kann es losgehen – der Allstedter Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Vergabe von mehreren Aufträgen für die Sanierung des historischen Ratskellers beschlossen. Die scheint dringend geboten: Im Frühjahr waren an einer Säule, von der die gesamte Statik des Kreuzgewölbes in einem Raum des Ratskellers abhängt, deutliche Schäden festgestellt worden. Das Material platzt dort regelrecht ab.

Möglicherweise ist das eine Folge des dichten Klinker-Fußbodens in den Kellerräumen, sagt Allstedts Bürgermeister Daniel Kirchner (parteilos). Durch den Fußbodenbelag könne nichts hindurch diffundieren. „Dadurch konzentriert sich die aufsteigende Feuchtigkeit auf die Sandsteinsäule und die Wände“, so Kirchner. Ausfallende Salze könnten den Sandstein zerfressen haben.

Rathaus Allstedt: Fördermittel sprudeln für das Bauernkriegs-Gedenken

Glück im Unglück für die Allstedter: Sachsen-Anhalt gestaltet gerade das Bauernkriegs- und Müntzergedenken, das im kommenden Jahr mit Müntzers 500. Todestag seinen Höhepunkt erreicht. Und in Allstedt haben sich damals entscheidende Teile des Geschehens abgespielt. Auch der Ratskeller selbst ist ein authentischer historischer Ort – hier hat Thomas Müntzer mit Bürgern den Allstedter Bund gegründet, der sich – notfalls auch gegen den Widerstand der Fürsten – für die Gesellschaftsform einer auserwählten christlichen Gemeinschaft einsetzten wollte.

Eine Multimediaausstellung soll im Ratskeller an das Ereignis erinnern. Um die Räume instandzusetzen, gab es unkompliziert Fördermittel vom Land: 90 Prozent der Sanierungsmaßnahme kommen als Zuschuss vom Denkmalschutz, sagt Kirchner. Die drei Auftragslose, deren Vergabe jetzt beschlossen wurde, belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 335.000 Euro. Die Summe bleibt damit unter der Höchstgrenze von 340.000 Euro, die Allstedt sich gesetzt hatte. „Da hatten wir auch Glück mit den Ausschreibungen“, stellt Kirchner fest.

Was außer dem Austausch der Säule noch geplant ist

Saniert werden sollen nicht nur die marode Säule und der Fußboden. „Wenn wir dort einmal alles öffnen, wird auch gleich die Elektrik mit erneuert“, erklärt Kirchner. Außerdem wird in die Kellerräume ein Lüftungssystem eingebaut, das für Zirkulation sorgt und so auch helfen soll, neue Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Im ersten Quartal des kommenden Jahres sollen im Ratskeller die Handwerker anrücken.

Für die Multimediaausstellung selbst waren in diesjährigen Haushalt 66.000 Euro vorgesehen. Auch hier gibt es 90 Prozent Förderung. Das Landesverwaltungsamt hatte insgesamt 90.000 Euro Förderung in Aussicht gestellt – für die Gestaltung der Schau im Rathaus und für die Ertüchtigung des Müntzer-Weges hinauf zum Schloss.

Vorerst wieder von der Tagesordnung genommen wurde im Stadtrat unterdessen die geplante Erneuerung der defektanfälligen Heizung im Rathaus. Hier gab es noch zu viele offene Fragen.