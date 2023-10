Am 8. Dezember soll wieder der „Advent in den Rosenhöfen“ in Sangerhausen steigen. Der Gewerbeverein will nun wissen: Welche Höfe sind mit dabei?

Sangerhausen/MZ. - Der „Advent in den Rosenhöfen“ gehört seit langem zu den Höhepunkten in der Vorweihnachtszeit in Sangerhausen. In diesem Jahr soll am 8. Dezember von 16 bis 22 Uhr in den Höfen gefeiert werden. Der Vorstand des Gewerbevereins, der das Fest vorbereitet, hat deshalb jetzt eine Umfrage per E-Mail unter Händlern und Gewerbetreibenden im Stadtzentrum gestartet.