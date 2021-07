Abriss von zwei Brücken in Wippra: So soll umgeleitet werden

Wippra/MZ - Das hat Konsequenzen: Wenn in Wippra ab September gleich zwei Brücken abgerissen und neu gebaut werden, wird einiges zu organisieren sein, damit der Verkehr irgendwie weiterrollt. Deshalb soll es auch eine Einwohnerversammlung im Sangerhäuser Ortsteil geben, deren Termin allerdings noch nicht feststeht.

Soviel ist bekannt: Im September sollen zum einen die Brücke über die Wipper an der Landstraße L 230 und zum anderen der Durchlass über den Mühlbach erneuert werden. In beiden Fällen haben das die turnusmäßigen Bauwerksüberprüfungen ergeben. „Voraussetzung für den Baubeginn im September 2021 ist die Fertigstellung der Brückenbaumaßnahme in Friesdorf“, so Sangerhausens Stadtsprecherin Marina Becker.

Mit dem Abbruch und Neubau des Mühlbachdurchlasses werde ab September mit einer geplanten Bauzeit von fünf Monaten in zwei Abschnitten begonnen. Für den Abbruch und Neubau der Wipperbrücke sei eine Bauzeit von acht Monaten vorgesehen.

Keine Behelfsbrücke im Rahmen der Bauarbeiten vorgesehen

Wenn beide Brücken fertig sind, müssen in Wippra in der Bahnhofstraße, in der Bottchenbachstraße, in der Poststraße, auf dem Doktorberg und in der Promenade Straßen erneuert werden. Hierfür seinen noch einmal zwei Monate veranschlagt. Nach Angaben aus der Stadt belaufe sich die Gesamtbauzeit auf 14 Monate. „Die Fertigstellung der Maßnahme ist nach derzeitigem Planungsstand im Oktober 2022 geplant“, so Becker.

Die Umleitung für den Schwerverkehr erfolge über die Bundes- und Landstraßen B 242 Harzgerode - B 86 Mansfeld - B 86 Sangerhausen - L 151. Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen seien die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen L 230 Wippra - B 242 - K 2340 Rammelburg/Friesdorf - L 230 Wippra als Umleitungsstrecke vorgesehen. Eine Behelfsbrücke ist im Rahmen der Maßnahme nicht vorgesehen. Innerorts seien die Grundstücke mindestens fußläufig erreichbar.