Wegen eines Unfalls wurde die A38 zwischen Heringen und Berga in Richtung Halle gesperrt. Laut Informationen der Autobahnpolzei Thüringen ist die rechte Fahrspur weiterhin nicht befahrbar.

A38/Heringen/DUR. -Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen auf der Autobahn 38 gekommen, wie die Polizei meldete.

Demnach soll die A38 von Göttingen in Richtung Richtung Halle von dem Vorfall betroffen sein. Dort soll es zwischen Heringen und Berga so heftig gekracht haben, dass Rettungs- und Einsatzfahrzeuge vor Ort unterwegs sind.

Die Fahrbahn Richtung Halle ist auf der rechten Spur wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird auf der linken Fahrspur am Unfallort vorbeigeführt. Dies berichtete die Autobahnpolizei in Thüringen auf Nachfrage. Wann die Autobahnmeisterei die Fahrbahn wieder freigibt, ist noch unklar, so die Polizei.