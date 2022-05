500. Jubiläum des Bauernkrieges: Festumzüge in Allstedt geplant

Zum 500-jährigen Bauernkriegs-Gedenken sollen Mitwirkende bis nach Bad Frankenhausen ziehen. Erinnerungen an die Riesenveranstaltung von 1989 werden wach.

Historische Festumzüge in Allstedt werden geplant.

Allstedt/MZ - Es sollen Höhepunkte bei den Feierlichkeiten zum 500-jährigen Jubiläum des Bauernkriegs in der Region werden - die historischen Festumzüge in Allstedt. In der Übersicht, die der Arbeitskreis Reformation für den Landkreis zusammengestellt hat, sind sogar gleich drei Stück vorgesehen.