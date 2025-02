Allstedt/MZ. - Wo können im Gebiet der Einheitsgemeinde am ehesten Photovoltaik-Freiflächenanlagen aufgestellt werden? Das hat Allstedt schon Ende 2010 im Rahmen eines „städtebaulichen Konzepts zur Photovoltaiknutzung“ beschlossen. Jetzt hat der Stadtrat – bei drei Stimmenthaltungen der AfD-Fraktion – die Fortschreibung dieses Papiers gebilligt.

Einige große PV-Projekte, für die bereits die Planungen laufen, wurden in das Konzept eingearbeitet. Beispielsweise für ein Gelände zwischen der Schachthalde Niederröblingen und der Autobahn 38. Bis zum Herbst vergangenen Jahres hatten sich zudem die Räte in den Ortsteilen der Einheitsgemeinde mit der Frage beschäftigt, welche Flächen in ihren Gemarkungen aktuell für PV-Platten infrage kommen könnten.

Neue PV-Flächen bei Niederröblingen, Allstedt und Mittelhausen

Für die Gemarkung Allstedt stehen jetzt zwei große so genannte Potenzialflächen neu im Konzept: Zum einen 120 Hektar in der Flur nördlich der Stadt und östlich von Niederröblingen, zum anderen knapp 85 Hektar im Osten der Stadt – hinter der Waldkante in Richtung Wolferstedt.

Mittelhausen hat knapp 90 Hektar nördlich der Straße bis zum Abzweig Einsdorf gemeldet. Das würde den schmalen Streifen zwischen der Landstraße und der privilegierten Fläche südlich der Autobahn 38 schließen. Als privilegiert gelten nach dem deutschen Baugesetzbuch jeweils 200 Meter breite Streifen auf beiden Seiten von Autobahnen und Schienenwegen. Hier gibt es für die Kommunen kaum Möglichkeiten, Einfluss auf das Aufstellen von PV-Anlagen zu nehmen.

Photovoltaik in der Einheitsgemeinde Allstedt: Schon jetzt 80 Hektar mit Anlagen belegt

Mehr als 80 Hektar in der Einheitsgemeinde Allstedt sind schon jetzt mit PV-Freiflächenanlagen belegt. Mehr als die Hälfte davon – gut 46 Hektar – befinden sich auf dem Allstedter Flugplatzgelände. Eine knapp 13 Hektar große Anlage steht in der Flur von Katharinenrieth, ein 4,2 Hektar großer Solarpark am Ortseingang von Niederröblingen aus Richtung Oberröblingen. Die PV-Kraftwerke auf dem Gelände des Birkenhofs und der früheren LPG in Allstedt sind 9,6 und 8,3 Hektar groß.

Die jetzt neu ins Konzept aufgenommenen möglichen Standorte umfassen insgesamt 421,6 Hektar, die privilegierten Flächen entlang der Autobahnen 38 und 71 machen weitere 218 Hektar aus.

Sonnenstrom aus Allstedt: Ausschuss diskutiert über neue Leitlinie

Dass Flächen im Konzept stehen heißt längst noch nicht, dass dort tatsächlich Photovoltaikpanele hingebaut werden. Selbst das Interesse eines Investors reicht nicht aus. Er müsste sich erst die Pachtrechte an den Grundstücken sichern, um tatsächlich ein Solarkraftwerk errichten zu können.

„Uns ist es darum gegangen zu ermitteln: Wo wäre in den Ortsteilen überhaupt Akzeptanz für solche Anlagen vorhanden?“, erklärt Allstedts Bürgermeister Daniel Kirchner (parteilos). Mit dem Konzept könne man Interessenten auf Flächen verweisen, die mit den örtlichen Vertretungen der Bürger abgestimmt sind.

„Es geht nur mit allen zusammen“, ist Kirchner überzeugt. Deshalb wird sich der zeitweilige Ausschuss für Stadtentwicklung und Erneuerbare Energien am kommenden Montag auch mit einer kommunalen „Leitlinie für faire Windkraft- und Freiflächen-PV-Projekte“ befassen. Die Idee stammt von der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt, erklärt Kirchner. Der Gedanke hinter einer solchen Leitlinie ist, dass von der Erzeugung erneuerbarer Energien vor allem die Menschen direkt vor Ort profitieren sollen. Sie sieht zum Beispiel vor, an der Entscheidung über Windrad-Projekte mit mehr als fünf Megawatt und PV-Projekte mit mehr als einem Megawatt Leistung alle interessierten Gruppen direkt in der Standortgemeinde zu beteiligen – also Grundeigentümer, Anwohner, Landwirte, Unternehmen, Vereine und Institutionen.

Indem man die rechtliche Form des Bürgerenergieparks bevorzuge, könnte man zudem dafür sorgen, dass auch der wirtschaftliche Profit in größerem Umfang als bisher vor Ort bleibt und nicht in andere Regionen abfließt. Es gehe darum, mit Investoren Bedingungen auszuhandeln, die den Menschen in der Kommune etwas bringen, erklärt Kirchner.