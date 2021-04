17.000 Euro für die Kirche St. Urban in Beyernaumburg

Beyernaumburg

Ein warmer Geldregen darf im Landkreis Mansfeld-Südharz erwartet werden: Der Aufsichtsrat der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt hatte Mitte März für 46 Projekte im Land die Ausgabe von insgesamt 1,46 Millionen Euro Lotteriefördermittel bewilligt. Dabei wurden Projekte in den Bereichen Kultur, Umwelt und Soziales sowie im Bereich Sport berücksichtigt. Auch in der kirchlichen Denkmalpflege wurden Gelder vergeben. Aus diesem Bereich wurden auch Bewerbungen aus Mansfeld-Südharz berücksichtigt.

Eine davon ist die Bewerbung des evangelischen Kirchspiels Beyernaumburg, das in diesem Jahr 17.000 Euro erhalten wird. Die Kirche St. Urban in Beyernaumburg benötigt dringend eine Dachsanierung des Kirchenschiffs. Das in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaute Gotteshaus wird zum ersten Mal über Lottomittel gefördert. Für die Sanierung der Kirche St. Urban müsse der Dachstuhl erneuert werden, sagt Tobias Körnig, Gemeindemitarbeiter im Pfarrbereich Beyernaumburg. Das zuletzt in den 1990er Jahren neu gedeckte Dach weise Schäden am Tragwerk auf, die bisher noch nicht beseitigt worden seien und zu Rissen im Mauerwerk geführt hätten, erläutert der Gemeindemitarbeiter.

Geplant seien eine Wiederherstellung der ursprünglichen Dachgebinde und eine Neueindeckung mit naturroten Biberschwanztonziegeln. Hierzu habe man bereits Anträge bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt, die erst noch bewilligt werden müssten. Ein Zeitpunkt für den Beginn der Sanierungsarbeiten an der Kirche St. Urban stehe daher noch nicht fest, so Körnig. (mz/Roman Fürst)